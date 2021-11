Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Defesa Civil Nacional reconheceu, nesta quarta-feira (24), a situação de emergência em 11 cidades da Região Sul do Brasil atingidas por fortes chuvas entre o fim de setembro e início de novembro deste ano, entre elas cinco ficam no Paraná.

As cidades paranaenses são Jesuítas, na região oeste, Lupionópolis e Mandaguaçu, na região norte, Goioerê, no noroeste, e Morretes, no litoral. Nas três primeiras, foram registrados vendavais no fim de outubro. No início de novembro, em Goioerê a chuva de granizo destruiu casas, enquanto em Morretes o temporal causou alagamentos em diversos pontos da cidade.

Com o reconhecimento federal de situação de emergência, os gestores desses municípios podem solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura pública danificada pelo desastre.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União com a especificação do montante a ser liberado.

Prefeito de Morretes decretou situação de emergência

O prefeito de Morretes, Sebastião Brindarolli Junior (PSD), decretou situação de emergência na cidade do litoral após o temporal que atingiu a região no início de novembro. As fortes chuvas deixaram famílias desabrigadas e desalojadas.