A deputada estadual Mabel Canto (PSDB) quer alterar o horário de trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) nos dias de jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol. O anúncio foi feito pela parlamentar nas redes sociais nesta quinta-feira (6).

“No ano passado, durante a Copa do Mundo de Futebol Masculino, os horários foram alterados. Desta forma, contribuímos com o incentivo ao esporte feminino”, publicou a deputada em sua conta do Instagram.

A proposta foi protocolada à Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná.

A Copa do Mundo Feminina começa no dia 20 de julho (quinta-feira), às 4 horas (horário de Brasília). A seleção fará sua estreia quatro dias depois, em uma segunda-feira às 8 horas, contra o Panamá, na cidade de Adelaide, na Austrália.