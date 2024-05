O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está implantando um projeto de inovação na segurança viária em Londrina, na região Norte. Trata-se da instalação de tachas bidirecionais com luminárias LED na PR-545, em uma extensão de pouco mais de cinco quilômetros, do km 3+230 ao km 8+500, visando proporcionar mais segurança para o tráfego noturno entre o município e o distrito da Warta.

As tachas possuem um conjunto de três diodos emissores de luz, conhecidos como LED, em cada face voltada ao tráfego de veículos, alimentados via energia solar, acumulada por painel fotovoltaico instalado na parte de cima das tachas. As luzes são acionadas automaticamente ao escurecer ou em condições de baixa visibilidade, ajudando a orientar condutores que utilizam a rodovia nestas situações.

Cada tacha é fixada na pista por dois pinos de metal e uma cola para pavimento, evitando que seja removida pela eventual passagem de veículos. Elas foram instaladas no final de abril e estão em funcionamento desde então.

As tachas permanecerão na PR-545 pelos próximos meses, com o DER/PR avaliando o impacto dos dispositivos quanto a melhorias na segurança do trecho, podendo passar a ser utilizados em obras futuras.

SEGURANÇA VIÁRIA– A iniciativa está incluída no Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná) do DER/PR, cujo objetivo é reduzir o número de acidentes na malha rodoviária estadual, assim como a gravidade daqueles que ainda ocorrerem. Para isso são realizados serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e implantação de dispositivos de segurança viária, conforme projetos básicos de engenharia elaborados especificamente para cada trecho atendido.

O programa está dividido em oito lotes, que contemplam 9.965,43 quilômetros da malha rodoviária paranaense, com investimento de R$ 412 milhões do Governo do Paraná.

Estas tachas com LED estão previstas no item Incentivo à Inovação do programa, que prevê a possibilidade de apresentação de novas soluções ou materiais para aprimorar e otimizar os serviços realizados, em trechos pré-definidos para teste. Isso garante que a administração pública tenha acesso a novas metodologias e conhecimento que poderá ser aproveitado futuramente em outras iniciativas do DER/PR.