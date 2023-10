Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) implantou um projeto-piloto de laudo digital dos exames da Junta Médica Especial para atender motoristas com deficiência motora. Com ele os candidatos em processo de habilitação, que dependem de laudos e veículos adaptados, terão acesso aos resultados de forma mais rápida e online.

Atualmente, o candidato vai até a clínica especializada, faz o exame e o laudo é enviado para a Ciretran mais próxima do seu endereço em até 15 dias. Com o laudo digital, logo após o exame o médico conclui o lançamento das informações em sistema e o documento já estará disponível no site do Detran-PR, bastando estar estar autenticado com os níveis de segurança do site.

O projeto-piloto iniciou em 26 de setembro em duas clínicas, uma em Maringá (Noroeste) e outra em Campo Mourão (Centro-Oeste). A proposta é que até novembro todas as 16 clínicas que realizam estes exames especializados em sete cidades (Cascavel, Bandeirantes, Campo Mourão, Curitiba, Maringá, Londrina e Sarandi) passem a utilizar o laudo digital.

A ação faz parte da transformação digital que o Detran-PR está efetivando para tornar seus serviços mais tecnológicos e acessíveis, com modernização dos procedimentos. “Entre as vantagens que ele traz está a disponibilidade muito rápida. Assim que os médicos lançam, o laudo já fica disponível, e o cidadão pode acessar pelo site. Além disso, há a eliminação de papel. É mais uma inovação e facilidade que o Detran está entregando para a população”, explica Adriano Furtado, diretor-presidente do Detran-PR.

PERÍCIA – Em 2023 foram realizados 4.192 exames da Junta Especial. Os laudos físicos possuem de duas a três folhas que são impressas em vias que ficam com o candidato, com a clínica e com o Detran. Agora isso tudo passa a ser virtual. A perícia médica é feita por dois médicos especialistas em tráfego, que analisam o motorista com foco nas suas capacidades e limitações motoras ao dirigir um veículo.

“O Paraná é pioneiro com o Prontuário Eletrônico 100% digital e agora leva para a Junta Médica Especial esta facilidade que padroniza os registros, traz agilidade e mais segurança, reduz o papel e permitirá a consulta de todo o histórico do condutor”, comenta o chefe do Setor Médico do Detran-PR, Dirceu Antônio Silveira Junior.

Ele lembra que esta é mais uma etapa do Sistema Digital de Saúde, que já conta com o prontuário médico digital e agora com o laudo digital da junta médica especial. “Tudo para agilizar o serviço prestado ao cidadão, bem como melhorar os registros das informações, trazendo padronização, celeridade, histórico e troca de informações”, complementa.

AGENDAMENTO – Antes do exame especial, o usuário deve passar pelos exames de aptidão física e mental, comuns a todos os candidatos à CNH. Só a partir deste resultado, o médico identificará se há ou não necessidade de fazer o exame especial. Caso a deficiência apresentada impeça o condutor de dirigir um veículo convencional com segurança, são apontadas quais as adaptações serão obrigatórias.