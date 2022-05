O Departamento Estadual de Trânsito do Paraná (Detran-PR) realiza um leilão online de veículos nesta terça-feira (31), a partir das 10h30. Serão leiloados 161 automóveis, entre carros e motos, aptos a voltar a circular. Os interessados já podem dar seus lances, que partem de R$ 1.800 para carros e R$ 600 para motos.

Entre os destaques estão uma BMW (2012, branca), com lance inicial de R$ 37.400, uma Saveiro (2014, prata), com lance inicial de R$ 26.300, um Renault Sandero Stepway (2010, preto), com lance inicial de R$ 9.900 e uma moto Yamaha MT03 (2019, azul), com lance inicial de R$ 17.500.

Como participar

Para participar, é preciso fazer um cadastro prévio no site da Kronberg Leilões. O licitante deverá preencher as declarações constantes no Anexo II e III do edital de leilão e enviar ao leiloeiro pelo email: liquidacao@kronbergleiloes.com.br. O pagamento deve ser feito à vista.