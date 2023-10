Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Dia D da Multivacinação no Paraná acontece neste sábado, 21 de outubro. A ação tem como objetivo atualizar o calendário de vacinação de todas as pessoas, com foco em crianças e adolescentes. A preocupação da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) é com a baixa cobertura vacinal, principalmente da dose bivalente da Covid-19. A cobertura da dose bivalente da Covid-19 no Paraná é de apenas 16,91%, com 1.390.714 aplicações.