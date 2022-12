Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O boletim do gabinete de crise que acompanha a situação sobre o deslizamento de terras na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, divulgado nesta sexta-feira (2), mostra que caiu para 14 o número de pessoas envolvidas na tragédia e não há mais pessoas desaparecidas. Seis veículos pesados e três leves foram retirados do local.

Segundo o boletim, das pessoas envolvidas diretamente no incidente, duas morreram e seis foram resgatadas com vida. As outras seis pessoas conseguiram escapar dos veículos sem precisar de atendimento, de acordo com as autoridades.

Como todos os veículos visíveis no local foram removidos, seis veículos pesados e três veículos leves, o boletim informa que “o prognóstico maior de veículos felizmente não se concretizou”.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris Litoral Sul continuam os trabalhos de remoção de material e buscas por veículos e vítimas. O trabalho não foi interrompido durante a noite.

O Ministério Público Federal (MPF) do Paraná informou que abriu um procedimento para apurar a eventual responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no deslizamento de terra. PRF e concessionária afirmaram que vão colaborar com informações solicitadas.

Após a remoção de massa terrosa na pista norte, concluída na quinta-feira (1), os trabalhos de desobstrução da pista sentido Sul continuam intensos. Segundo boletim, com a condição atmosférica permanecendo favorável, os trabalhos terão evolução ainda melhor.

“A operação ainda é sensível e os riscos de novos deslizamentos continuam sendo monitorados”. alerta o boletim do gabinete de crise

A Polícia Científica segue fazendo busca ativa a partir das ligações recebidas, inclusive em hospitais e em parceria com autoridades de Santa Catarina. Algumas informações coletadas não estão relacionadas ao contexto do deslizamento. Outras, que estavam em passagem pela BR-376 no momento do incidente, foram localizadas e as famílias foram informadas.

Gabinete de crise

Na manhã desta sexta-feira houve uma nova reunião do gabinete de crise no Centro de Operações Cidade da Polícia. As forças que estão atuando em cooperação apresentaram um balanço dos trabalhos.

Foi definido que a Arteris, que participou do encontro, vai informar as autoridades federais competentes sobre as condições de liberação de uma ou das duas pistas. O gabinete de crise será apenas informado formalmente dos próximos passos.

Segundo a concessionária, equipes da empresa que trabalham em outros trechos foram deslocadas para o local para correção de todos os pontos com problemas na pista de rolamento.

A Arteris ainda informou que foram identificados 14 pontos com pequenos e médios deslizamentos de terra em outros locais da BR-376. Geólogos da empresa já passaram nesses pontos e iniciaram os projetos de correção. A empresa fará patrulha diária.