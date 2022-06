Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O evento aconteceu na sexta-feira (27) no Centro Comunitário I no destino turístico Timburi, no estado de São Paulo e contou com participação dos representantes legais dos municípios que compõe a primeira Área Especial de Interesse Turístico Federal Angra Doce, onde foi realizada a eleição da diretoria, e os membros da Câmara de Gestão e dos Grupos de Trabalho da Governança.

O evento foi dividido em duas partes, na parte da manhã, por volta das 9h30 e término às 12h00 onde ocorreu a eleição e o evento aberto para toda a comunidade do Angra Doce, onde houve a apresentação do diagnóstico turístico de Timburi e a validação da vocação do Destino Turístico Timburi. Trabalho este que inaugura o início do pré planejamento oficial para o Plano de integração e coesão territorial do Angra Doce. A Diretoria da Governança do Angra Doce, tomou posse após a apresentação do Diagnóstico Turístico de Timburi.

O prefeito de Timburi, Silvio Polo participou do evento e destacou as ações em prol do turismo. “Timburi recebe todos de braços abertos e queremos agradecer o trabalho de análise que fizeram desde segunda-feira em nosso município, sei que este levantamento será de grande valia para planejar as ações da administração em busca da consolidação e o desenvolvimento do turismo no Angra Doce como fonte geradora de emprego e renda”, afirmou o prefeito.