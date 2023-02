Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após questionamento do deputado federal Pedro Lupion (PP-PR) junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, solicitando uma posição em relação às condições da BR-153, a Transbrasiliana, trecho que corta o Norte Pioneiro, e a situação da ponte do rio Ubá, o órgão esclareceu ao parlamentar que: “o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT/DF conforme análise da área técnica, informa que a Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná tem acompanhado a situação da referida obra, que se encontra, no momento, estável e sem obstruções que possam interromper ou comprometer o tráfego. E que há tratativas iniciais, no âmbito do programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas – PROARTE, para elaboração de um projeto de engenharia para reabilitação e reforço da referida ponte, cuja execução das obras ocorrerá oportunamente, conforme disposto nos projetos”.

Recentemente, o deputado que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), encaminhou ofícios ao DNIT, já que trata-se de um trecho federal, e a outros órgãos de transportes federais e do Paraná, solicitando a manutenção, em caráter de urgência, da ponte do Rio Ubá, no Km 33 da BR-153 trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no norte pioneiro.