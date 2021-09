Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O que era para ser uma noitada agradável no bar terminou virando caso de polícia em São Miguel do Oeste, na região oeste de Santa Catarina, na madrugada de quinta-feira (09). Na hora de pagar a conta, o cliente viu que teria que desembolsar R$ 700 pelas 15 cervejas que consumiu. Como ele não tinha dinheiro suficiente, houve bate-boca e a polícia foi chamada.

Conforme informações do portal ND Mais, o homem chegou ao bar e consumiu as 15 cervejas junto com a dona do estabelecimento. Na hora de pagar, quando viu a fatura de R$ 700, ele disse que só tinha a metade do dinheiro, R$ 350. Ele ainda relatou aos policiais que não perguntou o preço da bebida antes de consumir. Pela fatura, cada cerveja deve ter custado R$ 46.

Para chegar a um acordo com a dona do bar, ele deixou a chave de seu carro com ela. E garantiu que voltaria no dia seguinte, depois do expediente de trabalho, para pagar o resto da dívida.