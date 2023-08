Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura de Ribeirão Claro está realizando um sistema de drenagem de águas pluviais no trecho entre o Patrimônio Abreus e bairro Água da Mula. As manilhas estão sendo instaladas afim de melhorar as condições de tráfego tanto no escoamento das produções, como também beneficiar os moradores do campo. São 110 metros lineares de investimentos em manilhas.

A colocação destes bueiros, evita erosões nas estradas, e permite que o solo esteja mais seguro e seco para livre passagem de veículos, caminhões e transporte escolar.

“O sistema de manilhas ajuda muito o produtor no momento de escoar mercadorias. Estamos nos aproximando da estação chuvosa e a canalização está sendo uma medida preventiva para conter a força das águas. Ribeirão Claro possui mais de 800 propriedades rurais, por isso uma de nossas prioridades é investir em vias estruturadas para levar mais qualidade de vida às famílias do campo”, disse o prefeito, João Carlos Bonato.