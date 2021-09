Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os drive thrus solidários realizados pelo IAT (Instituto Água e Terra) em parceria com a prefeitura de Jacarezinho nas últimas semanas conseguiram a distribuição de milhares de mudas de árvores nativas com a arrecadação de grandes quantidades de roupas, alimentos e ração para animais.

Até o momento foram distribuídas precisamente 24.530 mudas, sendo arrecadados .1592 kg de alimentos, dos quais 300 kg foram de ração, mais um grande quantidades de roupas.

Todos os donativos são encaminhados a programas sociais do município e grande parte já está em mãos dos beneficiários.