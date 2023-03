Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu nesta quarta-feira (08) envelopes com documentos da licitação para conservar 263,37 km de rodovias estaduais do Norte e Norte Pioneiro.

Quatro empresas foram classificadas para esta etapa do edital, tendo suas propostas de preços aprovadas anteriormente, variando de R$ 16,6 milhões a R$ 18,4 milhões. Agora a comissão de julgamento do DER/PR vai analisar os documentos apresentados e publicar um resultado final, que vai definir como vencedora a participante com a proposta mais vantajosa para a administração pública e cuja documentação seja habilitada.

Estão previstos serviços como reperfilagem, microrrevestimento, remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal. Os trechos contemplados incluem as ligações entre Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal, entre Bandeirantes e Abatiá, entre Jacarezinho e Cambará, entre Jacarezinho e Ribeirão Claro, entre Cornélio Procópio e Sertaneja, e também os acessos de Santa Mariana e Bandeirantes ao Rio Paranapanema.

Ao todo serão contemplados 15 municípios das duas regiões, beneficiando mais de 270 mil habitantes.

A licitação integra o Proconserva , programa do DER/PR que visa garantir as boas condições de segurança das rodovias estaduais em todas as regiões do Paraná. O edital recebeu a nomenclatura Lote A da Superintendência Regional Norte.

Também está em elaboração o próximo programa de conservação das rodovias estaduais. Neste modelo, estão em desenvolvimento projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.