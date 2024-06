Uma parceria entre a Sanepar e o município de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro, vai garantir o atendimento a mais de 80% da população, de 3,3 mil habitantes, com serviços de coleta e tratamento de esgoto. Nesta terça-feira (11), diretores da Sanepar reuniram-se com o prefeito Eclair Rauen, para ver os detalhes dessa parceria.

Esgoto, implantados 8 quilômetros de rede coletora, 1,3 km de coletor e 329 ligações, que atendem 40% da população. E está em fase de conclusão o projeto executivo que prevê a instalação de uma estação elevatória de esgoto e de mais 7 km de rede, com 300 ligações. Esta segunda etapa, a ser licitada, é que ampliará o atendimento para mais de 80% dos moradores. Os investimentos nesta nova fase terão a participação do município.

Para o presidente da Sanepar, Wilson Bley, esta obra é mais um investimento rumo à universalização do esgotamento sanitário no Paraná. “Por meio de parcerias, investimentos, a Sanepar está buscando acelerar o alcance da meta de universalização, que é 90%, antes do prazo previsto”, disse.

O prefeito de Jundiaí do Sul avalia que a reunião foi relevante para a consolidação da parceria entre a Sanepar e o município. “O esgotamento sanitário é muito importante para a cidade. Já estamos com 40% concluídos e, com essa parceria, vamos viabilizar o que falta para levar rede coletora ao restante da cidade. Isso vai possibilitar acabar com as fossas. Será uma grande melhoria na saúde pública”, disse o prefeito.

PRESENÇAS– Também participaram da reunião o diretor de Operações da Sanepar, Sergio Wippel; o diretor administrativo, Fernando Guedes; o gerente de Concessões, Anderson Coelho; e o chefe de gabinete da presidência, Fabricio Castilho Haesbaert.