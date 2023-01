Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Kaian Kaefer, de 33 anos, morreu após sofrer mal súbito dentro de um campo de futebol, na noite desta quarta-feira (5), em Cascavel, no Oeste do Paraná. Ele é neto do ex-prefeito de Toledo, Albino Corazza Neto.

A situação aconteceu no Parque Verde, em um espaço localizado na Rua Fortaleza cruzamento com a Francisco Bartinik. Imagens mostram a ação dos socorristas do Samu para atender a vítima.

Eles tentaram reanimar o homem no meio do campo. Mesmo com as manobras realizadas, ele não resistiu e morreu.

O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito Regional no Hospital Universitário onde será determinada a causa da morte.

