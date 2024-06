Motoristas que passam pela BR-153, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, não precisam mais se preocupar com as condições da rodovia no acesso à ponte sobre o Ribeirão Ubá, em ambos os sentidos. A concessionária EPR Litoral Pioneiro entregou à comunidade a revitalização do trecho, uma solicitação antiga de usuários e moradores da região.

O Local recebeu intensos trabalhos de engenharia nas últimas semanas. A sinalização vertical e horizontal foi reforçada, e as equipes da concessionária realizaram a recomposição do pavimento na região. Além disso, foram instalados balizadores na pista, garantindo mais segurança e melhor trafegabilidade aos usuários.

Desde que assumiu a operação da BR-153, a EPR Litoral Pioneiro vem realizando obras emergenciais de extrema importância para a segurança dos usuários em toda a BR-153. Entregar os serviços no entorno da Ponte sobre o Rio Ubá era um compromisso assumido com a sociedade,” comenta o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira.

Outra novidade extremamente importante é a instalação de redutores de velocidade, dispositivos orientativos que indicam aos motoristas a velocidade dos veículos e reforçam a velocidade segura para o trecho. O acesso à ponte terá sinais luminosos, alertando para a segurança, especialmente durante a noite, chamando a atenção dos motoristas sobre a proximidade das curvas que antecedem a estrutura.

A estrutura da ponte também recebeu melhorias. Foi realizada a manutenção do guarda-corpo, das defensas metálicas e do passeio. “Agora contamos com a conscientização dos motoristas para que obedeçam à sinalização. Infraestrutura e conscientização juntas levam à segurança”, destaca Moreira, ressaltando ainda que “os trabalhos não param por aí! Nos próximos meses, a Concessionária fará a recuperação do pavimento sobre a ponte e instalará novas defensas metálicas sobre a estrutura”, adianta o diretor-presidente.

