Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As trapalhadas divertidas do Palhaço Picolé irão se apresentar em Santo Antônio da Platina no próximo dia 4, quarta-feira. O espetáculo “O Circo Especial de Picolé” será encenado gratuitamente na APAE da cidade, a partir das 14 horas. Com uma apresentação lúdica e colorida, a plateia irá se encantar e se surpreender com diversas modalidades do circo, como malabarismo, mágicas e acrobacias. Além disso, haverá muita interação e brincadeira com os espectadores.

“A interatividade é a marca deste projeto, mostrar a potencialidade de cada um, com novas mágicas e habilidades, Picolé pretende contar com a ajuda de todos, tornando os alunos os donos desta magia”, conta Robert Salgueiro, protagonista e idealizador do projeto.

O espetáculo foi aprovado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (Profice) e é realizado pelo Palhaço Picolé e sua trupe. A direção circense é de Robert Salgueiro, direção de produção de Geovana Abreu Salgueiro, coordenação geral da ABC Projetos e conta com patrocínio da Copel. Ao todo, o projeto levará o espetáculo a 20 entidades que atendem a portadores de necessidades especiais no Paraná, atingindo cerca de mil pessoas.

No enredo da peça, Picolé é um palhaço atrapalhado, que conta com o apoio do público para conseguir um emprego no circo. É com a ajuda desses novos amigos que ele aprende a andar em monociclo e a fazer malabares. Ao mesmo tempo que aprende, ele também ensina os espectadores, que vão até o palco para aprender mágicas, malabarismo e outras modalidades circenses. A peça tem duração de aproximadamente 60 minutos. Há quase oito anos, o artista tem se dedicado a oficinas, apresentações e intervenções dirigidas a um público bem definido: portadores de necessidades especiais. “Achamos importante atuar no intuito de fazer com que cada pessoa acredite em si mesmo, em suas potencialidades, talentos e dons, e que nada pode ser um entrave para alcançar nossos sonhos, buscar sempre o respeito entre todos os cidadãos, e além de tudo, mostrar a importância da inclusão social”, ressalta Salgueiro.

A peça foi planejada para que todos possam participar, independentemente de o público ser formado por cadeirantes, pessoas com autismo, surdez ou deficiência visual. Os artistas adequam as performances para que a experiência seja integral a todos – todas as apresentações são adaptadas para atender as pessoas com deficiência auditiva, física ou visual.