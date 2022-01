Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Leyla Chavantes Belinaso, esposa do apresentador Léo Batista, funcionário da TV Globo desde 1970, morreu no sábado (29) no Rio de Janeiro aos 84 anos. A informação foi confirmada pela polícia e pela própria emissora na tarde de hoje.

Segundo a PMERJ, a equipe do 18° BPM foi acionada até a casa do jornalista, em Jacarepaguá, na zona oeste, para uma ocorrência de afogamento.

“De acordo com o marido da vítima, a mesma estava à beira da piscina e ele no interior da residência. Ao sair, se deparou com a mulher segurando um macarrão-bóia e com a face dentro d’água”, iniciou a PM.

“De imediato, mergulhou para retirá-la, mas já estava em óbito. Os familiares fizeram contato com o médico da vítima com o intuito de atestar o óbito e liberar o corpo”, completou.

Em comunicado enviado a reportagem, a TV Globo informou que Leyla morreu após sofrer um infarto e lamentou o ocorrido. O caso está registrado na 32ª DP.