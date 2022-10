Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) promoveu um encontro virtual com representantes dos 347 municípios atendidos pelo programa Nossa Gente Paraná nesta quinta-feira (13). Ele é uma referência nacional no processo de emancipação das famílias. Atualmente são 31.450 famílias incluídas.

“Esse é um programa vitorioso que leva melhores condição de vida para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Esse acompanhamento é muito importante tanto para os técnicos quanto para os atendidos. As formações dão a capacitação técnica necessária para que as equipes multidisciplinares possam melhorar a vida das pessoas”, disse o secretário Rogério Carboni em mensagem gravada para a abertura do encontro.

O objetivo da conferência era fazer um balanço das capacitações presenciais regionalizadas, rever as metas para o acompanhamento familiar, atualizar as metodologias do programa a partir de uma nova Nota Técnica, e informar sobre a disponibilidade de R$ 29 milhões do Fundo Estadual para Infância e Adolescência (FIA-PR), liberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná (Cedca-PR), para o acompanhamento de famílias com gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos (Primeira Infância).

A coordenadora da Unidade Técnica de Programas, Projetos e Benefícios da Sejuf, Tamara Zazera, disse que essa conferência foi uma demanda que partiu dos próprios municípios. “No final dessas capacitações presenciais, a gente sentiu a necessidade de disponibilizar aos municípios uma nota técnica a respeito da metodologia de acompanhamento do programa e de alguns acordos que a gente fez a partir de agora com os municípios, especialmente uma nova meta de acompanhamento familiar, para que seja ainda mais efetivo”, disse.

Participaram do encontro os gestores municipais da área de assistência social, coordenadores e técnicos dos CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), membros dos Comitês Municipais e Locais do Programa Nossa Gente Paraná, e os 24 Escritórios Regionais da Sejuf. “Tivemos uma participação massiva dos municípios e a gente, a partir de agora, consegue dar continuidade ao acompanhamento familiar, que tem sido bastante bem sucedido e que tem causado impacto na vida das famílias mais vulneráveis do Estado”, completou Tamara.

A conferência pode ser conferida na íntegra neste link .