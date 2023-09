Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), vai aumentar em mais de 30% o repasse para realização de procedimentos que detectam o câncer de colo de útero e de mama durante os meses de outubro, novembro e dezembro. O valor pago pelo Estado aos prestadores, que hoje é de cerca de R$ 1,8 milhão ao mês, subirá para R$ 2,4 milhões mensais a partir de outubro – totalizando cerca de R$ 1,8 milhões de incremento no período. A medida foi autorizada nesta quarta-feira (27) pela pasta.

Com este aporte, o volume de exames citopatológicos, que hoje é de 73,6 mil procedimentos ao mês, será de 98 mil mensais. Já para a mamografia, o quantitativo que gira em torno de 19 mil ao mês, passará para aproximadamente 26 mil exames disponibilizados.

A ação, que faz parte das mobilizações do Paraná Rosa, durante o mês de outubro, pretende incentivar o aumento de exames e, consequentemente, promover o diagnóstico precoce das doenças.

Precisamos fazer valer a política de atenção às mulheres, principalmente nos serviços e exames especializados durante o ano todo, mas para fortalecer ainda mais este momento e incentivar a campanha de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer, faremos este esforço adicional. Vamos aumentar a produção ambulatorial de exames e serviços de mamografias e papanicolau, seguindo a orientação do governador Ratinho Junior”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

“É um grande investimento do Governo do Estado para cuidar cada vez mais das mulheres paranaenses. Estamos entrando no Paraná Rosa, mês de alertar, sensibilizar e conscientizar sobre o assunto. As equipes municipais estão preparadas com números adequados de kits para realização de exame papanicolau e mamografias”, afirmou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

ENCONTROS–Desde a semana passada, a Sesa, juntamente com o gabinete da primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, realizou encontros regionais com as primeiras-damas dos municípios para articular e mobilizar ações do Outubro Rosa. As reuniões já aconteceram em Cascavel, Campo Mourão e Castro. Nesta quarta-feira (27) o encerramento será em Cornélio Procópio, envolvendo também secretários e secretárias municipais de Saúde, profissionais e técnicos das Macrorregiões de Saúde vinculados à Sesa.