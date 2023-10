Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cerca de 390 mil alunos das redes municipais de ensino do Paraná deverão iniciar o ano letivo de 2024 com novos materiais didáticos do programa Alfabetiza Juntos, iniciativa integrante do programa Educa Juntos, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). A previsão é de que cerca de 2 milhões de novos livros didáticos sejam distribuídos até a primeira quinzena do mês de dezembro, impactando positivamente o aprendizado de crianças nos anos iniciais do ensino fundamental.

Com foco na alfabetização, o Educa Juntos oferece suporte aos municípios paranaenses, buscando aprimorar a qualidade da aprendizagem dos alunos desde a educação infantil. O foco recai especialmente nos anos iniciais, reconhecidos como uma fase crucial no desenvolvimento acadêmico e cognitivo dos estudantes.

Os novos materiais didáticos abordam os componentes curriculares essenciais de língua portuguesa e matemática. A distribuição destina-se aos alunos e professores dos 1°, 2° e 3° anos do ensino fundamental, abrangendo um total de 396 municípios. Nesta edição, a distribuição dos materiais segue uma estratégia específica: todos os alunos e professores das turmas de 1° e 2° anos do ensino fundamental nas instituições participantes receberão os materiais de língua portuguesa. Além disso, todos os alunos dos 1°, 2° e 3° anos receberão os materiais específicos de matemática.

“O programa Alfabetiza Juntos foi implementado no final de 2020, e desde então tem sido um catalisador na promoção da alfabetização e no fortalecimento das bases educacionais”, disse o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda. “Até o momento, o programa já impactou positivamente a jornada educacional de 180 mil estudantes em todo o Paraná. Essa expansão e aprimoramento contínuo refletem o compromisso da Seed-PR em proporcionar uma educação de qualidade, equitativa e inclusiva para todas as crianças do Estado”

DISTRIBUIÇÃO – O envio dos 22 milhões de materiais didáticos será entregue pela Seed-PR diretamente às secretarias municipais de Educação, que ficam encarregadas de efetuar a distribuição a partir de pontos estrategicamente estabelecidos. Essa abordagem descentralizada busca otimizar a logística, permitindo que as secretarias municipais adaptem o processo de entrega de acordo com as necessidades específicas de cada localidade.

Além da versão impressa, os materiais didáticos também estão acessíveis online, disponíveis para download no site da Seed-PR. “Essa versatilidade visa atender às diversas realidades educacionais, garantindo que tanto estudantes quanto professores possam usufruir dos recursos didáticos de maneira acessível e conveniente, seja de forma física ou digital”, afirma Miranda.