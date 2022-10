Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) executa melhorias em trecho não pavimentado da PR-151, do entroncamento com a PRC-272, que dá acesso para Santana do Itararé, até a ponte sobre o Rio Farturinha, limite com o município de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro.

A extensão da rodovia atendida é de 11,85 quilômetros. Estão em andamento os serviços de patrolamento e regularização de leito, escavação de vala lateral, escavação para saídas de água, instalação de caixa de retenção, escarificação, conformação e compactação do subleito.

O DER/PR está recuperando as estradas não pavimentadas da região, garantindo mais segurança e trafegabilidade para as vias, principalmente em dias chuvosos. A PR-092, PR-151 e PRC-272 estão no lote 1 da Superintendência Regional Campos Gerais.

Ao todo, 102,45 quilômetros estão inclusos neste contrato, com um investimento de R$ 5,96 milhões. O prazo de duração de obras é até maio de 2024.

As melhorias atendem os municípios de Jaguariaíva, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista e Sengés.