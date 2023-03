Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Governo do Estado formalizou nesta terça-feira (21) o pagamento de R$ 59,8 milhões para municípios que aderiram aos incentivos financeiros de investimento do Governo do Estado para a Atenção Primária à Saúde.

Os recursos, que serão destinados à aquisição de novos veículos, equipamentos e kits odontológicos, têm como objetivo melhorar a qualidade no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), além de fortalecer a regionalização de serviços no Estado.

“Estes incentivos são de grande importância para elevar a capacidade de atendimento dos municípios do Paraná”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves. “O governador Ratinho Junior elencou um norte para a saúde: levar os serviços para perto dos paranaenses, e este pagamento é mais um passo neste horizonte”.

Em relação à saúde bucal, o valor destinado é de R$ 3,27 milhões para 195 municípios, e refere-se a kits odontológicos que contam com instrumentos planejados para construir salas completas para atendimento de pacientes.

Outro destaque no pagamento é o incentivo para aquisição de equipamentos médicos para a Saúde da Família. Neste montante, os recursos somam R$ 41,6 milhões, distribuídos entre 281 municípios.

A Secretaria confirmou o pagamento de mais R$ 3,27 milhões para a aquisição de veículos de transporte sanitário, que contemplam ambulâncias, ônibus, micro-ônibus e vans. Ao todo, 14 municípios receberam este recurso.

“Esta é uma gestão municipalista e nosso compromisso está pautado pelo atendimento amplo, transparente e regionalizado a todos os cantos do Estado. São quase R$ 60 milhões em recursos já confirmados e que agora integram as contas dos municípios, promovendo mais acesso e fazendo a diferença para quem mais precisa”, acrescentou o secretário.