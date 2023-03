Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Estado inicia nesta segunda-feira (27) e entrega de equipamentos de informática que integram a modernização da estrutura das 22 Regionais de Saúde. São 3,3 mil itens que somam investimento de R$ 10,7 milhões.

Os novos equipamentos reforçam a estrutura tecnológica das regionais, agilizam e colaboram para maior eficiência dos trabalhos, o que, na prática, traz benefícios para a população, entre eles mais celeridade no agendamentos de consultas e procedimentos ofertados pelos equipamentos de saúde de abrangência.

O secretário de Estado da Saúde, César Neves, que participou na manhã desta segunda da formalização do início da entrega, destacou a importância desta modernização para a qualidade do atendimento à população.

“Este é um processo de modernização e atualização do nosso parque tecnológico com o objetivo principal de garantir as melhores condições de operação às 22 Regionais de Saúde do Estado, tanto em nível de trabalho interno dos servidores quanto melhorias para o atendimento externo à população. São mais de R$ 10 milhões que passam a fazer parte da estrutura de informática da saúde do Paraná”, destacou o secretário.

Os aparelhos enviados consistem em 250 monitores, no valor de R$ 224 mil; 500 switchs, avaliados em R$ 1,46 milhão; 150 scanners, num total de R$ 352 mil; e 2.400 CPUs, finalizando o pacote de investimentos com outros R$ 8,68 milhões.

“Estes recursos são valiosos também naquilo que tem sido o norte desde o início da gestão: regionalização da saúde. O governador Ratinho Junior demonstra sensibilidade com todas as regiões do Estado do Paraná e esses equipamentos deverão ser distribuídos de maneira proporcional às necessidades de cada Regional de Saúde”, completou o secretário.