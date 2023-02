O programa Qualifica Paraná estará presente em 13 municípios paranaenses durante o ano de 2023. O termo de adesão no valor de R$ 779.371,20, para a oferta de cursos profissionalizantes ministrados pelo Senai-PR através de unidades móveis foi assinado nesta quinta-feira (9), em cerimônia no Palácio das Araucárias, em Curitiba.

As 13 cidades foram selecionadas conforme indicadores de empregabilidade e vocação profissional, e vão contar com unidades móveis de ensino do Senai-PR. O programa oferecerá 505 vagas em 26 turmas para formação em cursos nas áreas de Confecção, Eletricidade Industrial, Refrigeração, Panificação, Mecânica Automotiva, Elétrica Automotiva, Manutenção de Motocicletas e Mecânica Industrial.

Ao todo, serão ministradas 4.320 horas/aula com o intercâmbio de conhecimento técnico e implementação de treinamentos por meio de unidades móveis. Os recursos são oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo Estadual do Trabalho (FET).

O certificado emitido pelo Senai tem grande peso na contratação de um profissional. Os trabalhadores que passam por cursos do Qualifica Paraná certamente vão aparecer nas estatísticas de empregabilidade no Estado, aumentando o número de colocações formais no mercado de trabalho”, destaca o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes.

Outro ponto destacado por eles diz respeito ao impacto do programa para a economia no Interior. “O Qualifica Paraná oferece mão de obra qualificada, com grande procura por parte de empregadores. Certamente, haverá um aumento significativo de oferta de vagas de emprego e também de profissionais preparados para ocupá-las, resultando em um saldo positivo para a renda da população dos municípios contemplados”, prevê Moraes.

Para a presidente do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Ceter), Suelen Glinski, a assinatura do termo de adesão para execução do programa Qualifica Paraná fortalece as políticas de trabalho. “Os resultados obtidos com o programa podem ampliar o volume de repasses do FAT para o Estado”, avalia.

De acordo com ela, as políticas de qualificação e de geração de emprego e renda certamente terão investimento ainda maior, pois estão diretamente ligadas ao desempenho do Paraná no ranking nacional de empregabilidade.