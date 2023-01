Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma aeronave cedida pela Casa Militar do Paraná foi crucial para garantir o transplante de um fígado a um paciente na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) nesta quarta-feira (11). O órgão foi transportado em apenas 30 minutos de um hospital no Litoral de Santa Catarina diretamente para o centro cirúrgico de outra instituição de saúde próxima da capital paranaense.

Este é o terceiro transporte aéreo de órgãos realizado no Paraná nestes primeiros 11 dias de 2023 – o primeiro ajudou a buscar um órgão em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul . A rapidez em deslocamentos como esse é fundamental para garantir o sucesso dos transplantes devido à conservação dos órgãos. No caso do fígado, o transplante precisa ocorrer em no máximo em 12 horas.

Na avaliação do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a atuação integrada entre os diferentes setores do poder público e os profissionais da área é fundamental para garantir os bons números do Paraná. “A Secretaria da Saúde, a Central de Transplantes, as aeronaves estaduais que agilizam esse processo, além dos médicos e enfermeiros envolvidos são fundamentais nesse processo”, afirmou.