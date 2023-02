MACRODRENAGEM – As intervenções de macrodrenagem começaram em junho do ano passado e alcançaram 30% de conclusão. Estão sendo feitas ao longo de 1,5 quilômetros no Canal da Avenida Paraná, no bairro do Tabuleiro, em Caiobá. O projeto prevê deixar o canal com sete metros de largura, em concreto formatado como um U (na base e nas laterais), aumentando a velocidade do escoamento e diminuindo o nível de alagamento.

O canal da Avenida Paraná terá a finalidade de aliviar as águas que vão para o rio Matinhos, minimizando as cheias e melhorando a vida de uma grande parcela de moradores do bairro Tabuleiro, um dos mais afetados pelas chuvas.

“A macrodrenagem é fundamental para aliviar o escoamento até o mar. O projeto de recuperação da Orla de Matinhos sempre teve essa preocupação social em melhorar o município como um todo”, afirmou o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.

Segundo ele, o município de Matinhos é bastante plano, com três saídas principais para o mar, pelos canais do rio Matinhos, da Avenida Paraná e da Avenida Juscelino Kubitschek (JK). Neste último, parte da água deságua na prainha e outra no Rio Matinhos.

OBRAS– A cidade recebe investimentos de R$ 314,9 milhões para modernização em diversas frentes de trabalho. Além da engorda da faixa de areia, estruturas marítimas semirrígidas (espigão, headlands, guias-correntes) e obras em canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem vão fortalecer o turismo e as condições da cidade. A revitalização urbanística da praia e da calçada, com o plantio de árvores nativas e melhorias na pavimentação asfáltica, completa o pacote.

Na orla da praia estão sendo erguidos dois guias-correntes (Canal da Avenida Paraná e Canal do Rio Matinhos), dois headlands (Balneários Riviera e Flórida) e um espigão (Praia Brava, na altura do Pico de Matinhos) para dar sustentação para as obras de engordamento da areia, já concluídas.