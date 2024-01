Depois do novo cargo, o jovem Luis Marcelo Gomes vai ter muito mais responsabilidade do que a maioria dos jovens da sua idade. Isso porque ele se tornou o diplomata mais jovem do Brasil, entrando para o serviço público federal com apenas 22 anos.

Essa conquista é ainda mais impressionante quando levamos em consideração que o concurso para diplomata é um dos mais difíceis e concorridos do país, com aproximadamente 9 mil candidatos disputando apenas 50 vagas.

Sua jornada de preparação exigiu muito esforço e dedicação, mas ele alcançou o objetivo que tinha. Agora, se tornou também o primeiro nascido no século XXI a atuar no serviço diplomático brasileiro. Marco atrás de marco!

Fala quatro línguas

Durante o ensino médio, Luis se identificou com a carreira diplomática ao perceber o “nível bizarro de conhecimento” exigido para ingressar nesse ramo.

Ele decidiu se dedicar inteiramente aos estudos e aprendeu a falar inglês, francês e espanhol.

Sua preparação durou cerca de três anos, e durante esse tempo ele ainda trabalhava como professor em um cursinho.

Ele chegou a fazer direito

Antes de decidir seguir o caminho da diplomacia, Luis chegou a se matricular no curso de direito em uma Universidade Federal do Piauí.

No entanto, logo no início da graduação, ele percebeu que era necessário fazer um curso de menor duração para se preparar adequadamente para o concurso do Itamaraty.

Ele acabou conseguindo um emprego como professor de pré-vestibular na antiga escola que estudava. Dessa forma, conseguia trabalhar e estudar ao mesmo tempo.

Homenagem na unviversidade

Na sexta-feira, 12, o estudante do Curso de Direito da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Luis Marcelo Gomes Mendes Leite, foi homenageado por sua aprovação na 3ª fase do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD), no Salão Nobre da Reitoria.

Ele foi recebido pelo Vice-Reitor, Prof. Viriato Campelo, que disse: “Não se trata de uma conquista fácil. Tendo em vista que é um cargo, em grande parte, preenchido por grandes escritores ou juristas, saber que um de nossos alunos obteve essa conquista, nos traz satisfação e alegria ao ver essa recompensa”.

Cursando Direito na Instituição, Luis Marcelo Gomes agradeceu: “Além da parte acadêmica, foi o apoio que eu recebi dos professores do curso de Direito. Muitos me apoiaram e incentivaram. Até cito normalmente um dos professores, o Prof. Sebastião, que é um dos sociólogos jurídicos, que sempre me apoiou. Se não fosse essa confiança inicial, seria difícil o início dessa jornada longa e árdua. Então, certamente foi a parte mais impactante nesse trajeto”, conclui.

Não queria ser primo dele…

Ele tomou todas as decisões diárias com base no objetivo de se tornar diplomata, e os resultados chegaram!

E a aprovação veio dentro do prazo que ele havia estipulado para si mesmo.

Agora, ele se prepara para fazer o curso de formação e atuar no Itamaraty, sede do Ministério de Relações Exteriores do Brasil

O que faz um diplomata

Os diplomatas são servidores públicos concursados que representam o Estado e os cidadãos brasileiros no exterior.

Eles negociam os interesses do país em conferências internacionais, atendem os cidadãos brasileiros nos consulados e desempenham outras funções relacionadas às relações exteriores do Brasil.

É uma carreira prestigiada e o cargo de terceiro-secretário é o início dessa trajetória na diplomacia, com salário inicial de R$ 20.926,98.