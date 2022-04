Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os deputados estaduais da Frente Parlamentar do Pedágio no Paraná enviaram na terça-feira (19) para o Tribunal de Contas da União (TCU) um estudo feito pelo Insituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que aponta falhas na modelagem proposta para os novos pedágios no estado.

O documento, de 365 páginas, alerta para o risco à competitividade econômica do Paraná, obras e localização de praças. O órgão de controle federal é responsável por analisar as informações das novas concessões, que têm leilão previsto para o último trimestre de 2022.