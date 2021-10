Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A expedição de moto turismo Filhas do Paraná dará início na sexta-feira (15) a Rota 5 Fronteiras que percorrerá cerca de 2500 quilômetros pelas cidades que compõem as fronteiras do estado com São Paulo (região do Norte Pioneiro), Mato Grosso, Argentina, Paraguai e Santa Catarina. Ao todo serão 15 motociclistas em apoio ao combate ao câncer de mama e de colo de útero além de implantar uma nova rota turística no estado e auxiliar o meio ambiente com plantio de mudas.

O evento tem total apoio do governo do estado por meio da primeira dama, Luciana Saito Massa e da Paraná Turismo que acompanhará o trajeto com uma equipe para documentar toda a expedição e a Rota 5 Fronteiras.

Durante o percurso que se inicia em Curitiba, o trajeto passará pelo Norte Pioneiro, desde Wenceslau Braz até Cornélio Procópio. A expedição ainda segue para outras regiões. No segundo dia do trajeto, as mulheres passam por Wenceslau Braz, Siqueira Campos onde serão recebidas na prefeitura local, haverá o plantio de mudas de Manacá da Serra e Ipê Rosa, almoço e visita na Pro Tork.

A expedição segue para Joaquim Távora onde também haverá plantio de mudas e visita no Santuário Santíssimo Nome de Jesus. Na sequência da viagem está Carlópolis, onde irão jantar e se hospedar como cortesia da prefeitura local e assim como nas demais cidades, haverá o plantio das mudas de Manacá da Serra e Ipê Rosa, “deixando a marca da mulher motociclista num legado histórico”, destaca a organização da expedição.

Também haverá plantio das mudas em Ribeirão Claro e Jacarezinho, onde as motociclistas receberão jantar e hospedagem como cortesia da prefeitura local. A expedição ainda passará por Andirá e Santa Mariana onde também haverá plantio de mudas. Em Cornélio Procópio também haverá o plantio e um almoço como cortesia pela prefeitura local.

Após este trajeto, a expedição segue para outras regiões. Segundo a organização da expedição, o objetivo é “mostrar que a mulher motociclista é capaz de grandes desafios. Mais que uma ação, uma vibração capaz de envolver as pacientes de câncer de mama e divulgar a importância da prevenção no combate à doença. Entregar ao Mundo a Rota 5 Fronteiras, para divulgar nosso Estado, capacitar o receptivo e o mercado do turismo nas cidades do trajeto”.