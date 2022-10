Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma família de sucuris foi flagrada no último fim de semana em Altônia (PR) no Rio Paraná.

O casal está navegando próximo às margens do rio e em seguida a serpente é vista com vários filhotes. Vanderlei contou ao Portal Catve que estava indo pescar com a esposa quando fez o registro dos animais.

Um biólogo explicou à reportagem que no vídeo é perceptível a presença da mãe com os filhotes após o parto, desse modo, constata-se que a fêmea não estava acasalando com os machos.

