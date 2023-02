Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual firmaram um novo credenciamento com a empresa Pronto Paguei para operacionalizar o processo de pagamento das parcelas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2023.

O calendário do IPVA 2023 iniciou em janeiro e o contribuinte pode escolher a melhor opção de parcelamento ofertado pela nova empresa, além das demais cadastradas, PagPlan Pagamentos e Asteroide Tecnologia e Pagamentos.

A

segunda parcela do imposto vence a partir do dia 16/02. O pagamento é requisito obrigatório para emissão do certificado de licenciamento de veículo pelo Detran/PR. O não pagamento do IPVA também impossibilita a transferência de propriedade do veículo, além de restringir a obtenção de Certidão Negativa de Tributos junto à Receita Estadual.

As empresas têm autonomia para definir as condições comerciais das transações; as bandeiras dos cartões utilizados; número possível de parcelas; juros aplicáveis; e outras taxas a serem cobradas, de acordo com o parcelamento.

Ao contribuinte cabe avaliar as condições mais favoráveis para o pagamento do imposto e, caso opte por realizar o pagamento no cartão de crédito, deve exigir o comprovante de pagamento dos débitos fiscais recolhidos.

CREDENCIAMENTO – Demais empresas interessadas podem fazer o credenciamento pelo site da Secretaria da Fazenda. A pasta disponibiliza em seu portal o Edital de Credenciamento n° 002/2021-SEFA para conhecimento das instituições financeiras que oferecem serviços online para recebimento de pagamentos eletrônicos por cartão de crédito.