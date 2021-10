Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Segundo a concessionária Ecovia, o movimento já deve ser alto na sexta, com mais de 21 mil veículos trafegando pelo trecho Curitiba-Litoral da BR-277. O dia de maior movimento deve ser no sábado (9), com fluxo intenso e mais de 30 mil veículos seguindo em direção ao Litoral.

“Apesar de não ser um feriado que costuma ter movimento alto, esse ano estamos com uma previsão alta e acreditamos que o motorista deve evitar horários de pico, como a manhã de sábado e tarde da terça-feira”, comenta o gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovia, Vanderlei Simão.

Santa Catarina

Em direção ao Litoral de Santa Catarina, o movimento também promete ser intenso. São esperados cerca de 1,2 milhão veículos transitando entre a sexta e terça-feira, um movimento em média 28% maior se comparado a dias normais.

A concessionária prevê movimento maior na sexta-feira a partir das 16h, no sábado entre 8h e 20h e no retorno do feriado na terça-feira após o meio-dia.