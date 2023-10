Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Trabalhadores terceirizados da Sanepar encontraram nesta sexta-feira (13) um feto na rede de tratamento de esgoto nos fundos do Jardim Primavera, na Zona Norte de Londrina, no norte do Paraná, enquanto faziam manutenção no local.

Trata-se de um feto do sexo masculino, entre seis e nove meses de formação, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (Samu).

Os trabalhadores acionaram a polícia. O córrego, que passa pela região, vai do rio Tibagi até o Distrito da Warta, em Londrina.

O local foi isolado, e de acordo com a Polícia Militar, será avaliado de onde veio o feto.

A delegacia de Homicídios da Polícia Civil vai investigar o caso. A equipe do Samu foi até o local. O Portal RIC.com.br entrou em contato com a Sanepar para obter uma nota, mas ainda não há resposta.