Uma frente fria atinge o Paraná nos próximos dias e pode provocar ventos fortes de até 50 km/h. A expectativa é que o veranico deve deixar o estado e as temperaturas caírem.

Segundo o Clima Tempo, a umidade deve aumentar entre a próxima terça-feira (25) e a quarta (26). As áreas mais afetadas pelas rajadas de vento são os municípios da região central paranaense.

Apesar disso, durante essa semana o tempo segue seco, com risco de pancadas de chuva em boa parte das regiões nesta quarta-feira (19). Nos municípios próximos à divisa com São Paulo e também em Foz do Iguaçu, as chances de chuvas isoladas são maiores.