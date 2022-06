Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com apenas 15% dos embarques, o Litoral do Paraná não será um dos destinos favoritos no feriado de Corpus Christi para quem embarca na Rodoviária. Em comparação com feriados anteriores, houve uma queda, mas a Prefeitura de Curitiba afirma que o movimento é esperado.

Questionado se o frio pode ser um dos motivos para a redução, o administrador da Rodoviária, Élcio dos Anjos, confirma, mas explica que isso não é determinante. “Nos feriados religiosos, a característica principal é a procura pelo interior do Paraná. O frio pode colaborar, mas o atrativo acaba sendo bem mais familiar”, explica.

Segundo a administração do terminal rodoviário, a procura pelo interior do Paraná é três vezes maior em comparação com o Litoral. Ao todo, 45% dos embarques têm como destino cidades do interior.

Movimento

A previsão é de 18 mil embarques na Rodoviária no feriado do Corpus Christi, principalmente na quarta (15) e na quinta-feira (16).

O movimento deve se concentrar na quarta-feira, com 11 mil embarques em 350 ônibus. Na quinta-feira, mais 7 mil devem deixar a cidade, em 250 ônibus.