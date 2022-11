Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Comissão Organizadora da FRUTFEST em Carlópolis anunciou na última semana a grade de programação da 12ª edição da festa que acontecerá em setembro de 2023. O evento nos últimos anos tem sido um sucesso de público e parcerias para atrair grandes shows.

No dia 06 de setembro acontecerá o show de Ana Castela e DJ Chrisnobeat. No dia 07 de setembro o palco será de Jorge e Mateus. No dia 08 de setembro será a vez de Daniel se apresentar no palco principal. A apresentação do dia 09 será com a dupla Icaro & Gilmar. A entrada é franca.