Olha que pequeno gênio brasileiro! Apaixonado por dinossauros, astronomia e números, o menino Elio, de 5 anos, tem uma inteligência que impressiona! E por essa capacidade ele entrou para a Sociedade Mensa, indicada para pessoas com alto QI – Quociente de Inteligência.

Antes dos 2 anos, o menino, que é de Marabá, no Pará, já tinha um comportamento diferente em relação às outras crianças. Brincando sozinho, ele foi aprendendo a ler e quando a mãe, a advogada e empreendedora Brenda Santis, percebeu, ele já estava falando sobre as luas dos planetas e fazendo cálculos aritméticos!

Com essa alta facilidade no aprendizado, em julho, o garoto entrou para a Mensa — sociedade britânica destinada a pessoas com alto QI. Durante suas consultas com a neuropsicóloga, ele alcançou entre 145 e 156 pontos nos testes de Quociente de Inteligência (QI).

O desenvolvimento do menino

Brenda conta que, aos 4 anos, o filho já lia palavras em português e inglês. O estímulo para aprender outro idioma veio a partir dos vídeos a que ele assistia na internet.

Segundo a mãe, Elio passou a narrar desenhos que via em inglês e, assim, foi desenvolvendo a fala e a leitura.

Logo depois, foram surgindo novos interesses. Elio começou a assistir a programas sobre planetas e galáxias. “Se você perguntar, ele sabe o nome das luas dos planetas, sobre galáxias… Eu aprendi porque ele me ensinou”, conta a mãe.

Brasileiro superinteligente

A forma como o Elio desenvolvia rapidamente as habilidades, chamou a atenção dos pais dele.

“Quando ele via brinquedos ou embalagens, empilhava um em cima do outro, sempre do maior para menor, construindo uma torre”, conta a mãe.

Para estimular o filho, Brenda, de 39 anos, baixou no tablet alguns jogos da memória e opções de quebra-cabeça e acabou notando que o menino tinha muita facilidade em realizar as atividades, mesmo quando a mãe aumentava a dificuldade.

“Durante a pandemia, ficamos mais em casa e usamos mais o tablet. Para comprar ferramentas, o app pedia para os pais validarem e essa validação era um cálculo, que o Elio fazia. Falei: ‘Menino, pare com isso’, lembra a mãe.

Os desafios

Como mãe de uma criança superdotada, Brenda afirma que também precisou aprender a lidar com algumas dificuldades.

Atualmente, o filho está em adaptação para fazer a transição para uma turma mais avançada. E esse processo, segundo ela, não é fácil, é preciso muita cautela. Para auxiliá-la nessa missão, a própria Mensa vem ajudando a família a planejar as atividades do menino.

A advogada relata, ainda, que é fantástico ver o desenvolvimento do filho, porém, existem obstáculos. “Ele é muito sensível e tem dificuldades com a alimentação em relação à textura e gosto”, afirmou.

O pequeno também fica muito assustado quando vê imagens com qualquer tipo de violência, mesmo nos desenhos. “Quando assistimos à cena do ‘Rei Leão’, em que o Simba foi sequestrado, foi uma confusão aqui”, recordou a mãe paraense.