A última quarta-feira (4) foi o primeiro dia de filmagens de um projeto do Sebrae Nacional em parceria com a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) que pretende mostrar o trabalho dos produtores e regiões do país responsáveis pelas 12 Indicações Geográficas Brasileiras (IG).

A equipe estreou as gravações em Carlópolis, que concentra o grupo de produtores com a IG da goiaba, e vai visitar diversas propriedades rurais, estabelecimentos comerciais e pontos turísticos relacionados à produção da fruta.

A visita se estenderá até este sábado (7), quando as equipes de filmagens vão conhecer a Estância Pedra do Índio e o Recanto da Cascata, em Ribeirão Claro, e o potencial turístico desses atrativos.