A PR-092, principal artéria do Norte Pioneiro do Paraná, terá um aumento significativo de capacidade de transporte de cargas e também no volume de pessoas. Além disso, começa a se transformar em um corredor mais seguro para ligar a região com outros pontos do Paraná e também com São Paulo.

A remodelação começou nesta quinta-feira (02) com a anúncio por parte do governador Carlos Massa Ratinho Junior, em Siqueira Campos, da construção de 15,44 quilômetros de terceiras faixas em 16 segmentos considerados críticos da rodovia. O investimento por parte do Governo do Estado é de R$ 40.863.847,10.

A obra integra o programa Avança Paraná, originado a partir do financiamento de R$ 1,6 bilhão captado junto a um consórcio de bancos em 2020. “Ainda no começo da gestão me comprometi a tratar o Norte Pioneiro como prioridade. Um região rica, importante, mas que sempre foi esquecida e careceu de Infraestrutura. Essas obras estruturantes são apenas o começo da transformação que pensamos e planejamos para as cidades da região”, afirmou o governador.

As intervenções estão no rol de ampliação da capacidade e segurança da rodovia e vão do início da PR-092, no km 200, em Jaguariaíva, até o entroncamento com a BR-153, no km 327, em Santo Antônio da Platina, passando por Arapoti, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Quatiguá e Joaquim Távora.

“Melhorar a PR-092 é um compromisso, uma rodovia fundamental para a ligação com São Paulo e que será incluída na nova concessão rodoviária. Essa licitação, no entanto, ajuda a antecipar algumas melhorias, garantindo mais segurança e conforto para quem utiliza a estrada”, destacou Ratinho Junior.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, uma das principais iniciativas da licitação é a garantia de mais segurança. De acordo com o termo de referência do edital, houve um aumento de 18,4% no número de acidentes entre os anos de 2016 a 2019 na região, em comparação com os quatro anos anteriores.

“Essa iniciativa de terceiras faixas, que contempla a PRC-280, a PR-323 e a PR-092, tem um objetivo claro, a redução de acidentes, principalmente aqueles com consequências fatais. Vamos incluir terceiras faixas nos pontos onde acontecem as ultrapassagens mais perigosas, ou seja, nos locais em que há inclinação da pista”, comentou Sandro Alex.

“As terceiras faixas, a duplicação no perímetro urbano de Siqueira Campos e o contorno viário de Wenceslau Braz são apenas o pontapé que marcam o início da transformação da PR-092. Vem muito mais por aí nos próximos meses. Ela, em pouco tempo, será completamente duplicada, porque esse é um pedido do governador Ratinho Junior”, acrescentou Sandro Alex.

Além das terceiras faixas, as melhorias envolvem a implantação de estrutura do pavimento com largura mínima de 3,25 m; novas soluções de reciclagem e pavimentação asfáltica; e pavimentação asfáltica em segmentos com acostamento não pavimentado. Também haverá adequação da sinalização horizontal, novos dispositivos auxiliares de segurança (tachas, tachões e outros), pinturas de faixa em alto-relevo, defensas e atenuadores de impacto e remoção de objetos na rota de colisão dos veículos.

A previsão para conclusão da obra é de 360 dias. “Siqueira Campos, somando todos os investimentos do Estado, está recebendo mais de R$ 50 milhões. Ao melhorar a PR-092, o desenvolvimento vai chegar a todas as cidades da região de forma uniforme”, destacou o prefeito do município, Luiz Henrique Germano.

PROGRAMA – A obra integra o novo Programa de Revitalização da Segurança Viária do DER/PR, que realiza iniciativas semelhantes em outras duas rodovias: na PRC-280, de Palmas a Marmeleiro e em União da Vitória, um investimento de R$ 35 milhões; e na PR-323, entre Doutor Camargo e Iporã, um investimento de R$ 91,5 milhões.

Ao todo serão destinados R$ 177,6 milhões ao programa, que conta com recursos oriundos de empréstimos do Governo do Estado e também com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, para as obras na PRC-280.

DUPLICAÇÃO E CONTORNO – Além da implantação de terceiras faixas em 16 pontos críticos, a PR-092 vai ganhar 4,2 quilômetros de duplicação no perímetro urbano de Siqueira Campos, um investimento de R$ 42,1 milhões do Estado.

Outra intervenção importante é a construção do contorno rodoviário de Wenceslau Braz, ligando a PR-092 à PR-422. A obra começou em março e deve ser entregue no primeiro semestre de 2022. A extensão é de três quilômetros e contempla uma interseção em nível e um viaduto sobre linha férrea que corta a região. O investimento do Governo do Estado é de R$ 9.083.307,29.

“O Norte Pioneiro avança, se desenvolve e cresce de maneira uniforme com o restante do Paraná”, ressaltou Ratinho Junior.

