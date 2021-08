Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mais 50 quilômetros de estradas rurais serão pavimentadas em 15 municípios paranaenses. Os convênios para liberação de recursos às prefeituras foram assinados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta terça-feira (24), totalizando R$ 14.244.616,13 milhões em investimentos. Os recursos fazem parte do programa Estradas da Integração, coordenado pela secretaria estadual de Agricultura e do Abastecimento (Seab).

“Esse é o maior programa de pavimentação de estradas rurais do Paraná nos últimos 30 anos, que vem para melhorar a logística para atender a agricultura familiar e o agronegócio paranaense. Sempre se falou que o agronegócio ia bem da porteira para dentro, mas não tão bem da porteira para fora. Nós estamos mudando essa realidade, fazendo infraestrutura para as pessoas que precisam e que ajudam a movimentar a agricultura paranaense”, afirmou o governador.

Os 15 municípios contemplados por esta fase do programa são: Conselheiro Mairinck, Guapirama, Jaboti, Pinhalão e Salto do Itararé (Norte Pioneiro); Ivatuba (Noroeste); Pinhão e Porto Barreiro (Centro-Sul); São João e Coronel Vivida (Sudoeste); Ubiratã (Centro-Oeste); Mandaguari e Astorga (Norte); Laranjal (Centro) e Agudos do Sul (Sul).

O secretário de Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, ressaltou que o Paraná possui mais de 200 mil quilômetros de estradas rurais, dos quais 100 mil formam importantes troncos de ligação entre cidades e vilas, distritos e comunidades. Dessa maneira, as estradas são selecionadas segundo sua importância para a mobilidade no município.

“Estrada boa faz bem para a saúde, para a educação, para o comércio. Mas, para a agricultura, esse é um fator de competitividade. Uma estrada melhor contribui para reduzir custos de frete. E quanto menores os custos, mais pode sobrar no bolso de quem produz”, destacou Ortigara.

“A gente tem uma intensa movimentação diária de insumos que vão para as propriedades rurais, como pintainhos, ração, sementes, fertilizantes, mudas, e um intenso fluxo inverso, com os produtos saindo dessas propriedades – leite, frango, suínos. Por isso, ter uma estrada em melhores condições acaba por contribuir para uma renda maior desses produtores”, reforçou o secretário.

Com as novas liberações, o Paraná chega a 54 convênios de pavimentação de estradas rurais formalizados em 2021. Juntos, eles somam 218,4 quilômetros e R$ 65,89 milhões em investimentos. O secretário estima que, neste ano, o programa ultrapasse R$ 160 milhões investidos, com cerca de 700 quilômetros pavimentados. A maior parte das vias é feita com pedras irregulares, mas o material pode variar segundo o solo de cada região.

MUNICÍPIOS – Um dos municípios contemplados pelo novo lote de recursos é Conselheiro Mairinck, onde serão pavimentadas duas vias: a Estrada Municipal Vila São Pedro e a Estrada Municipal Vila Rural, somando uma extensão de 2,84 quilômetros e R$ 890.878,39 em recursos.

“Vamos começar a pavimentação na Vila São Pedro e depois vamos atender a Vila Rural, onde 52 famílias serão beneficiadas por esse calçamento, acabando com a poeira e o barro, e dando mais qualidade de vida à nossa população. Nosso município tem 4 mil habitantes, sendo 1,2 mil apenas na zona rural, diretamente atendidos pelas estradas”, pontua o prefeito de Conselheiro Mairinck, Alex Sandro Pereira Costa Domingues.

Já em Mandaguari, serão investidos R$ 1,5 milhão na pavimentação de um trecho de 5,41 quilômetros da Estrada São Carlos. “Mandaguari tem 570 quilômetros de estradas rurais, e nós precisamos ter a visão de que é o agronegócio e a agricultura familiar que mais ajudam a economia do nosso município”, disse a prefeita Ivonéia Furtado. Segundo a Srab, Mandaguari é destaque na produção de frango de corte, que representou 44% do Valor Bruto de Produção (VBP) do município em 2020.

“Nós queremos colocar cada centavo desse dinheiro bem aplicado para fazer mais do que é necessário. Fazendo uma licitação correta, íntegra e transparente, com certeza vamos fazer um processo no qual o vencedor consegue entregar uma obra de qualidade”, complementou a prefeita.

FINANCIAMENTOS – Parte dos recursos para investimento nas estradas rurais vem do empréstimo de R$ 1,6 bilhão com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal sacramentado no ano passado pelo Governo do Estado. Do montante, cerca de R$ 126 milhões serão destinados a obras de reestruturação nas vias do campo. Outra fatia é oriunda das taxas do Detran.

PRESENÇAS – Compareceram ao evento o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; os deputados estaduais Ademar Traiano (presidente da Assembleia Legislativa), Alexandre Curi, Adriano José, Cobra Repórter, Dr. Batista, Maria Victoria, Gugu Bueno, Luiz Fernando Guerra, Nelson Luersen, Douglas Fabrício, Tiago Amaral, Tercilio Turini e Soldado Adriano José; além dos prefeitos de Guapirama, Dudu Gonçalves; de Jaboti, Regis William; de Pinhalão, Dionísio Arrais de Alencar; de Laranjal, João Elinton; de São João, Clóvis Cuccolotto; de Coronel Vivida, Anderson Barreto; de Porto Barreiro, Vanderlei Volff; de Salto do Itararé, Paulo Sergio Fragoso da Silva; de Ubiratã, Fabio Dalecio; de Agudos do Sul, Jessé da Rocha Zoellner, e de Astorga, Suzie Pucillo; o secretário de finanças de Pinhão, Cleverson Muhlstedt dos Santos, e o vice-prefeito de Ivatuba, Renato Gimenez Franco, e outros representantes dos municípios.

Confira o detalhamento das estradas que serão beneficiadas pelo programa:

1. Agudos do Sul

Estrada Principal do Bairro Taboão (proximidades da PR- 419, km 13) – Donato José Pazda.

Total de 1,12 km

Investimento de R$ 294.666,68

2. Astorga

Estrada da Sória, Estrada Jaboticabal e Estrada Tocina

Total de 5,0 km

Investimento de R$ 1.309.311,39

3. Conselheiro Mairinck

Estrada Municipal Vila São Pedro e Estrada Municipal Vila Rural

Total de 2,84 km

Investimento de R$ 890.878,39

4. Coronel Vivida

Ligação à Comunidade de Alto Caravagio

Total de 4,28 km

Investimento de R$ 1.050.000,00

5. Guapirama

Estrada Municipal sentido Colônia Japonesa

Total de 1,5 km

Investimento de R$ 450.000,00

6. Ivatuba

Estrada Municipal da Balsa (trechos do Aterro e Descida da Balsa)

Total de 2,68 km

Investimento de R$ 805.500,00

7. Jaboti

Estrada Municipal Neco Major

Total de 3,45 km

Investimento de R$ 1.072.437,74.

8. Laranjal

Vila Rural até Assentamento Conquista Camponesa

Total de 4,0 km

Investimento de R$ 1.200.000,00

9. Mandaguari

Estrada São Carlos

Total de 5,41 km

Investimento de R$ 1.517.829,34

10. Pinhalão

Estrada Vicinal Pinhalão/Distrito Lavrinha (três trechos)

Total de 2,30 km

Investimento de R$ 749.426,02

11. Pinhão

Estrada Rural Santa Clara

Total de 3,30 km

Investimento de R$ 990.000,00

12. Porto Barreiro

Estrada Municipal do Guarani

Total de 5,0 km

Investimento de R$ 1.418.257,82

13. Salto do Itararé

Estrada do Alecrim até Guabiroba (dois trechos)

Total de 1,50 km

Investimento de R$ 451.692,03

14. São João

Trecho final do Loteamento do Catarinense até a PR-281, Estrada do trevo de entrada da Linha Jaracatiá e Trevo do Jaracatiá até a ponte divisa com Chopinzinho

Total de 4,66 km

Investimento de R$ 1.200.000,00

15. Ubiratã

Estrada Jandaia (Comunidade São Francisco a BR-369)

Total de 3,00 km

Investimento de R$ 844.616,72