O Governador Carlos Massa Ratinho Júnior irá visitar na manhã desta sexta-feira, 22, o espaço das obras que está sendo construído o Ambulatório Médico de Especialidades (AME). Com a gerência do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) o espaço irá aumentar o atendimento na área da saúde pública.

O investimento será de aproximadamente R$ 24 milhões com recursos da Secretaria Estadual e da Prefeitura para uma área de construção de quase 4 mil metros quadrados. O projeto é que o local possa atender 20 mil consultas por mês dos 22 municípios consorciados.

O Prefeito de Jacarezinho e Presidente do CISNORPI, Marcelo Palhares, ressalta que é uma grande obra. “Um sonho do Norte Pioneiro que está saindo do papel. Quero agradecer a toda a equipe do CISNORPI, ao governador Ratinho Júnior e ao Secretário Beto Preto que tem nos auxiliado para que a obra possa acontecer”, finaliza.