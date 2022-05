Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em passagem por Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro, nesta quinta-feira (12), o governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou a liberação de mais R$ 884,2 mil para ações na área da saúde. O pacote contempla mobiliário, tablets, equipamentos, ambulâncias, veículos utilitários e de passeio, além da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Ao investimento se soma à regularização dos imóveis de 131 famílias e o anúncio de mais R$ 1 milhão para projetos urbanos .

Ratinho destacou que a medida busca estruturar as Unidades de Saúde por meio de reformas, aquisição de equipamentos e mobiliário, com foco na melhoria da assistência primária à população. “Estamos na cidade pela primeira vez para anunciar um grande pacote de investimento. São projetos urbanos para melhorar a vida das pessoas, regularização fundiária e também ações para a saúde”, afirmou o governador.

Ele lembrou ainda que o Governo do Estado trabalha para regionalizar cada vez mais o atendimento médico via Sistema Único de Saúde (SUS), acabando com o que classifica como “turismo de ambulância”. “Desde o começo da gestão, em 2019, priorizamos a regionalização da saúde, fazer com que a saúde chegue mais perto da porta das pessoas. Por isso esse investimento aqui em Ribeirão do Pinhal. Não faz o menor sentido uma família ter de percorrer 300, 400 quilômetros para fazer um procedimento simples”, disse Ratinho Junior.

Do total, serão destinados R$ 130 mil para mobiliar e estruturar a Unidade de Atenção Primária à Saúde Vila Almeida. Também foram repassados mais R$ 100 mil para a aquisição de equipamentos e mobiliários diversos. Outros R$ 19,2 mil permitirão a compra de tablets para facilitar e agilizar os trabalhos dos agentes comunitários.

“Saúde é prioridade para o Governo do Estado. As famílias paranaenses estão sendo bem cuidadas, com investimentos que viabilizam um atendimento de qualidade”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Como forma de organizar o transporte sanitário, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) autorizou o repasse de mais R$ 410 mil para a compra de dois veículos utilitários básicos e duas ambulâncias. Já como forma de incrementar a Estratégia de Saúde da Família, foram cedidos ao município outros dois carros, no valor de R$ 34,5 mil cada um.

Por fim, Ratinho Junior assinou a liberação de R$ 150 mil para financiar a obra de reforma da UBS José Antonio de Moraes. A ação integra o Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde da Sesa. “Este é mais um investimento que vai melhorar a qualidade de vida dos moradores de Ribeirão do Pinhal”, ressaltou o governador.