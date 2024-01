O governo do Paraná está abrindo concurso para preencher 253 vagas em áreas diversas no Executivo. Os salários iniciais variam de R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88, além de auxílio alimentação de R$ 634,74. Clique aqui e veja o edital.

As inscrições vão de 5 de fevereiro a 7 de março e as taxas são de R$ 90 e R$ 130, dependendo do cargo escolhido. A prova objetiva será em 14 de abril em seis cidades: Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina e Umuarama. Além da prova objetiva, haverá avaliação médica.

