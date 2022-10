Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Paraná anunciou, para a manhã desta quarta-feira (19), a conclusão das obras de engorda da faixa de areia de Matinhos, no Litoral. A dragagem teve início no dia 25 de junho e terminou antes do previsto, segundo o Estado. A conclusão estava planejada para o próximo mês.

Com a finalização dos trabalhos, a draga Galileo Galilei deixa a costa paranaense. A autotransportadora de sucção e arrasto fez as obras de dragagem ao longo de 6,3 quilômetros de extensão (do Canal da Avenida Paraná até o Balneário Flórida), previstos no projeto executivo elaborado pelo Instituto Água e Terra.

A dragagem permitiu o alargamento da faixa de areia em até 100 metros de largura. Ela integra as intervenções a serem realizadas no Litoral do Estado para minimizar os impactos causados pelas cheias e maré alta ao longo de décadas.

Serviço

Encerramento oficial das obras de dragagem no Litoral

Data: 19/10 (quarta-feira)

Horário: 10 horas

Local: Avenida Beira Mar, esquina com Rua das Orquídeas – Balneário Flórida