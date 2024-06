A Secretaria da Administração e da Previdência (Seap) divulgou nesta sexta-feira (14) o resultado do concurso para o Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE). Os candidatos podem conferir o resultado, além do gabarito oficial da prova objetiva no portal do Instituto AOCP, responsável pelo certame, ou aqui . No total, 25.626 candidatos participaram da prova realizada no último mês de abril, e 8.208 estão aptos a serem convocados.

O concurso disponibilizou inicialmente 253 vagas para diferentes funções de Ensino Médio, Ensino Médio Técnico e Ensino Superior, tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Isso significa que mais candidatos aprovados podem ser convocados durante este período, aumentando as oportunidades para os que não forem chamados de imediato.

“Este é um resultado muito aguardado pelas mais de 25 mil pessoas que participaram do processo, que aconteceu de modo a assegurar que todos os passos fossem conduzidos com a maior lisura e respeito aos candidatos. A possibilidade de prorrogação da validade do concurso, permitirá que o Estado faça novas convocações, fortalecendo ainda mais o serviço público”, frisou o secretário da Administração, Claudio Stabile.

PRÓXIMOS PASSOS – Os candidatos aprovados devem agora ficar atentos ao portal oficial do concurso para acompanhar os próximos passos do processo seletivo. Os aprovados serão convocados conforme a necessidade e seguindo a ordem de classificação, mas antes disso, há algumas etapas a serem cumpridas:

Período de Recursos: os candidatos têm um período para entrar com recursos em relação ao edital de aprovados.

Análise de Recursos: cada recurso será analisado individualmente, e os resultados serão publicados no portal do certame.

Enquadramento de Pessoas com Deficiência: o enquadramento dos candidatos com deficiência seguindo as regras estabelecidas no edital.

Classificação Preliminar: após a análise dos recursos, será divulgada a classificação preliminar dos candidatos.

Convocações: Com a finalização das etapas anteriores, terá início a convocação dos aprovados para realização da avaliação médica.

Os candidatos devem ficar atentos a todas as atualizações no portal oficial do concurso para garantir que não percam nenhuma informação importante sobre os próximos passos e eventuais convocações. As novas informações devem ser acompanhadas no portal oficial do certame e na Agência Estadual de Notícias.

DÚVIDAS – Para eventuais dúvidas, os candidatos são orientados a ler atentamente o edital disponível no Portal Oficial do concurso. Para outros questionamentos é possível entrar em contato com o Instituto AOCP, responsável pelo processo seletivo, através do e-mail candidato@institutoaocp.org.br ou pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.