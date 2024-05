O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) libera o pagamento do quarto lote do Abono Salarial 2024, a partir de 15 de maio, para os beneficiários nascidos nos meses de maio e junho. O valor desses pagamentos é de quase R$1,9 bilhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, responsáveis pela transferência dos recursos.

Para receber o abono, o trabalhador precisa preencher os critérios de habilitação: estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter trabalhado por no mínimo trinta dias, com remuneração média de até dois salários-mínimos em 2022, que é o ano base para a concessão do benefício em 2024.

O abono varia de R$ 118,00 a R$ 1.412,00 de acordo com o tempo trabalhado. O valor corresponde ao salário-mínimo atual (R$ 1.412,00) dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. Quem trabalhou dois meses com carteira assinada em 2022, por exemplo, receberá R$235,00.

Como receber o abono salarial

Na Caixa Econômica Federal o pagamento será prioritariamente por crédito em conta, se o trabalhador possuir conta corrente ou conta poupança, ou ainda Conta Digital. Outra forma é o crédito pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa. Mas o trabalhador também pode receber o benefício nos canais de atendimento, como agência, lotéricas, autoatendimento, Caixa Aqui e demais canais de pagamentos oferecidos pelo banco.

Já no Banco do Brasil o pagamento será realizado prioritariamente como crédito em conta bancária. Pode ainda ser realizado por transferência via TED, via PIX ou presencialmente nas agências de atendimento.

Os trabalhadores podem consultar os valores a que têm direito no aplicativo da Carteira Digital, disponibilizado pelo MTE, ou no portal Gov.br.