Durante o mês de outubro, período em que é realizado um movimento internacional de mobilização contra o câncer de mama e colo de útero, o Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o gabinete da primeira-dama, Luciana Saito Massa, promoverá em todo o Estado mais uma edição do Paraná Rosa.

Serão quatro encontros que visam principalmente sensibilizar as mulheres para a detecção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. A mobilização ocorrerá nos municípios de Londrina (07), Maringá (21), Foz do Iguaçu (28) e Curitiba (31), contemplando as quatro Macrorregionais de Saúde do Estado.

Diferente dos anos anteriores, em que a campanha era norteada somente pela saúde, nesta edição outros 18 órgãos da administração pública estadual estarão presentes oferecendo mais de 40 serviços, como emissão de documentos, oferta de vagas de emprego e estágio, orientações jurídicas, agendamento para testes de DNA, entre outros.

“Serão oferecidos diversos serviços, mas o foco principal continuará sendo a saúde integral da mulher. Durante o Paraná Rosa será possível realizar o encaminhamento para que as mulheres possam fazer o agendamento dos exames de mamografia e citopatológico de colo do útero na unidade de saúde mais próxima à sua residência, receber vacinas, realizar o teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além de orientações sobre a saúde bucal, mental, sexual e reprodutiva, além do tabagismo”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

De acordo com a primeira-dama, o Paraná Rosa é uma ótima oportunidade de unir forças e promover uma grande mobilização estadual. “O Governo já promove diversas ações durante o ano todo, tanto de saúde quanto de assistência social. A campanha Paraná Rosa é uma excelente oportunidade de reunir diferentes órgãos para continuar promovendo a saúde e ainda disponibilizar diversos serviços de ação social para toda a comunidade, especialmente para as mulheres. Neste ano teremos um grande Paraná Rosa em Ação”, disse Luciana.

g – A mamografia deve ser realizada a cada dois anos em mulheres de 50 a 69 anos. Fora da faixa etária e periodicidade, o exame é recomendado somente para mulheres com sinais ou sintomas de câncer de mama, como nódulo, retração do mamilo e outros; ou com histórico familiar em parente de primeiro grau, como mãe, irmã ou filha.

Em relação ao câncer de colo de útero, a recomendação é que o exame seja realizado em mulheres entre 25 a 64 anos. Os dois primeiros exames com intervalo de um ano e, se os resultados forem normais, os próximos podem ser realizados a cada três anos.

Durante todo ano a Sesa oferece por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) cerca de 450 mil exames de mamografia e mais de 1.200.000 exames citopatológicos e histopatológicos de mama e colo do útero.

Dados preliminares do Sistema de Informações do Câncer (Siscan), mostram que de janeiro a julho de 2023 foram realizados no Paraná 191.029 exames de mamografia. Já com relação ao citopatológico para detecção do câncer de colo do útero, dados parciais do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) apontam que foram realizados 354.767 exames.

“O número de exames realizados pode ser muito maior, a orientação é para que as mulheres procurem a unidade de saúde mais próxima da sua residência e solicite o agendamento para realização dos exames. A prevenção ainda é o melhor remédio e com o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno as chances de cura do câncer são muito grandes”, enfatizou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

ESTIMATIVAS – De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama na população feminina é o tipo mais frequente (excluindo câncer de pele não melanoma). São estimados 3.650 novos casos a cada ano no Paraná. Já o câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais frequente. São estimados 790 casos novos casos ao ano.

OUTUBRO ROSA – O Outubro Rosa surgiu em 1997 nos Estados Unidos e foi instituído no Paraná por meio da lei nº 16.935/2011. O objetivo da campanha é conscientizar as pessoas em relação à prevenção do câncer de mama pelo diagnóstico precoce e tratamento imediato, evitando mortes pela doença.

PARANÁ ROSA – O Paraná Rosa é um projeto que foi idealizado pela primeira-dama do Estado e teve sua primeira edição em 2019. O objetivo é levar a todos os municípios a informação, o cuidado e o acesso aos exames de prevenção.

Serviço:

Paraná Rosa em Ação

07/10 – Londrina – Rua Luiz Brugin, esquina com a Avenida Saul Elkind – Zona Norte

21/10 – Maringá – Terminal Urbano

28/10 – Foz do Iguaçu – Praça da Paz

31/10 – Curitiba – Palácio Iguaçu

Horário: Das 9h às 17h

Parceiros e serviços disponíveis:

SAÚDE: Ações câncer do colo do útero e de mama, imunização (HPV), saúde bocal, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), orientações sobre saúde sexual e reprodutiva, orientações ao tabagismo.

JUSTIÇA E CIDADANIA: Orientação ao imigrante – expedição do cartão de registro nacional migratório e CPF.

PROCON: Orientação ao consumidor.

CIEE: Vaga de estágio para menor aprendiz e atualização de cadastro.

COPEL: Cadastro no Energia Solidária, troca de titularidade, desligamento, negociação de débitos.

DEFENSORIA PÚBLICA: Agendamento para teste de DNA.

DETRAN: Educação para o trânsito, atividades para as crianças educacional e CNH digital.

SANEPAR: Cadastro no Água Solidária, alterações de dados e negociação de dívidas.

AME-SE: Divulgação da plataforma, parceria com corte de cabelo e auto maquiagem.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA: Impressão da Carteira do Autista, do passe livre e da carteirinha de identidade jovem.

FAZENDA: Cadastro e orientações no Nota Paraná.

MULHER, IGUALDADE RACIL E PESSOA IDOSA: Atendimento junto ao CREAS do município sobre violência contra mulher.

PCPR: Agendamento de emissão de CPF e emissão de RG.

CORPO DE BOMBEIROS: Orientações e exposições.

PMPR: Exposições.

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR: Vaga de empregos para mulheres.

FOMENTO PARANÁ: Apresentação as linhas de financiamento do Banco da Mulher.

CULTURA: Apresentações de música e dança.

COHAPAR: Cadastro e atualização sobre regularização fundiária – programas habitacionais.

EDUCAÇÃO: Campanhas da área de educação de proteção à criança. Atendimentos relacionados a matrícula e rematrículas.