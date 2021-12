Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Grupo Molini’s Supermercados deu início recentemente a uma iniciativa nova em Jacarezinho e grande parte da região ao incentivar a arte urbana e com isto embelezar o muro da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) na Nova Jacarezinho.

A diretoria do Grupo Molini’s fechou um acordo com a AABB para manter o muro da instituição durante um ano e contratou o artista Marcelo Mano para realizar uma verdadeira obra de arte. O mais interessante é que a iniciativa é uma obra de arte interativa, onde moradores poderão tirar fotos e realizar vídeos no local.

A iniciativa não termina ai. O Grupo Molini’s promete ainda a realização de um concurso de fotos realizados na arte interativa. Todos poderão participar ao publicar nas redes sociais e marcar o Grupo Molini’s no stories do instagram. Os participantes concorrerão a um Super Vale Compras de R$500,00. “Ficamos imensamente felizes em ter tido essa iniciativa para o incentivo a arte urbana e deparar com as pessoas tirando fotos e apreciando a arte antes mesmo de finalizar”, destacou a diretora de Marketing do Grupo Molini’s, Mônica Dionisio.

De acordo com Mônica, o patrocínio do Molini’s para o muro será revertido para manutenção do esporte interno da associação. “Pensamos, ao invés de fazer uma propaganda tradicional, por que não presentear os moradores de Jacarezinho com uma obra de arte interativa, algo que pudessem apreciar, agregar na qualidade de vida das pessoas, valorizar o espaço, além de cuidar do ambiente daquela região, então surgiu a ideia de valorizar a arte urbana. O projeto foi apresentado a Ana Carla Molini – Diretora Executiva do Grupo Molini’s, onde abraçou a ideia imediatamente”, contou.

O desafio está lançado. Ainda de acordo com Mônica, para concorrer é preciso ir até a pintura (muro da AABB de Jacarezinho), tirar uma foto e marcar o perfil do Grupo Molini’s (@molinissupermercados) no Instagram. “As 2 fotos mais criativas serão selecionadas para serem publicados no perfil do supermercado e a mais votada irá ganhar um super vale compras no valor de R$500,00 para utilizar na loja nova do Molini’s Supermercados”, revelou Mônica.

Logo

Além do incentivo a arte urbana de forma interativa, o Grupo Molini’s ainda resgatou a primeira logomarca do grupo quando se instalou a padaria em Jacarezinho. “Quisemos resgatar a primeira logo, que são os três anões que representam os três irmãos do José Carlos Molinis (fundador da rede de supermercados), escolhida por ele na época para essa representatividade. A ideia é fazer uma edição especial com essa logo após 27 anos.

Fonte: https://portaljnn.com/