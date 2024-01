O Paraná registrou mais uma tarde quente nesta quarta-feira (3). Guaíra foi o município mais quente, com 37,1º de máxima, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Veja lista das cidades mais quentes:

Guaíra 37,1

Loanda 37,0

Cambará 35,8

Cerro Azul 35,6

Palotina 35,3

A princípio, o tempo permanece estável no território paranaense na quinta-feira (4), de acordo com o Simepar. Não há também previsão para temporais. Além disso, as temperaturas devem passar dos 30°C em algumas regiões do estado, conforme o instituto.